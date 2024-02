Berlin. Die US-Medienmarke Politico ist in Deutschland gestartet. Seit Montag bringt sie den deutschsprachigen E-Mail-Newsletter »Berlin Playbook« über den Berliner Politbetrieb heraus. Politico ist in den USA schon lange etabliert, die Marke expandiert nun in Europa; es gibt bereits Politico-Angebote aus London, Paris und Brüssel. 2021 kaufte der Medienkonzern Axel Springer die US-Mediengruppe Politico – das war die größte Unternehmensübernahme der Springer-Firmengeschichte. (dpa/jW)