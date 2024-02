Hamburger Morgenpost wird Wochenzeitung

Hamburg. Die Boulevardzeitung Hamburger Morgenpost wird am 12. April erstmals als Wochenzeitung erscheinen. Das kündigte Verleger Arist von Harpe in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Sonnabendausgabe) an. Zur Einstellung des Blattes als gedruckte Tageszeitung sagte der Verleger: »Wenn ich morgens mit der S-Bahn fahre, sehe ich keinen Menschen, der noch Zeitung liest. (…) Die Leute geben mopo.de ein und sagen sich: Warum soll ich denn eine Zeitung mit mir rumschleppen?« Von Harpe kündigte außerdem an, dass in den Bereichen Layout, Produktion und Redaktionssekretariat Stellen gestrichen werden sollten, aber »von den Lokalreportern geht kein einziger«, so der Verleger. (jW)