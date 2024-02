Containerspotpreise um 256 Prozent gestiegen

Genf. Die Containerspotpreise, etwa von Shanghai nach Europa, sind seit Dezember im Schnitt um 256 Prozent gestiegen. Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung teilte am Donnerstag in Genf mit, im Januar seien 42 Prozent weniger Schiffe durch den Suezkanal gefahren wie noch zur Hochzeit in der ersten Jahreshälfte 2023. Wegen Umgehung des Suezkanals zogen Transport- und Versicherungskosten an. Am Donnerstag trafen zwei Raketen im Golf von Aden südöstlich der Stadt Aden das britische Frachtschiff »Islander« und setzten es in Brand. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Die britische Seefahrtbehörde UKMTO berichtete von einer militärischen Reaktion der US-geführten Militärkoalition. (AFP/dpa/jW)