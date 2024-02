Rechte EU-Fraktion bekommt Zuwachs

Paris. Der EU-Parlamentarier der französischen Partei Reconquête des Faschisten Éric Zemmour tritt der rechten Fraktion »Europäische Konservative und Reformer« (EKR) im EU-Parlament bei, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete. Der Fraktion gehören bereits Abgeordnete der Neonazipartei Vox aus Spanien und der rechten »Brüder Italiens« sowie weiterer Parteien an. »Reconquête teilt die politische DNA der EKR«, hatte der Koparteivorsitzende Marion Marechal am 7. Februar erklärt. Die EKR steht in Konkurrenz zur ebenfalls rechten Fraktion »Identität und Demokratie«, der Mitglieder des französischen Rassemblement National von Marine Le Pen angehören. (Reuters/jW)