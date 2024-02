Antisemitismus-Vorwurf: Irische Basketballerinnen verweigern Handshake

AP Photo/Rebecca Blackwell Symbolbild

Riga. Weil ihnen eine israelische Basketballerin antisemitische Gesinnung vorgeworfen hatte, haben irische Spielerinnen vor dem EM-Qualifikationsspiel beider Länder am Donnerstag in Riga den üblichen Handshake vor der Partie verweigert. Der irische Verband bezeichnete die Vorwürfe in einer Stellungnahme als »hetzerisch« und »komplett ungenau« und unterstützte das Vorgehen der Spielerinnen. Auch der übliche Austausch von Wimpeln fand nicht statt, bei der Nationalhymne standen die irischen Spielerinnen vor der Ersatzbank anstatt in der Mitte des Spielfeldes. Wegen des Nahostkriegss fand die Partie nicht in Israel, sondern im lettischen Riga statt. Israel gewann mit 87:57. (dpa/jW)