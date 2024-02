Audi will Produktion in Europa reduzieren

Ingolstadt. Audi plant einem Pressebericht zufolge Veränderungen im weltweiten Produktionsnetzwerk. Der Autohersteller arbeitet nach Informationen der Automobilwoche gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern an der Planung. Einzelheiten würden voraussichtlich im Frühjahr bekanntgegeben, heißt es in einem Vorabbericht der am Montag erscheinenden Fachzeitschrift. Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Autohersteller müsse seine Produktionskapazitäten in Europa reduzieren. Konsequenzen soll das insbesondere für das Brüsseler Werk von Audi haben. Es gebe Pläne im Unternehmen, das derzeit einzig dort gefertigte Modell »Q8 E-Tron« statt in Belgien fortan in Mexiko und in China zu bauen. Ein Novum dabei ist laut dem Bericht, dass im Konzern erwogen wird, das Audi-Modell bei Volkswagen im Werk Puebla zu fertigen. Für China steht das Audi-Werk Changchun bereit. (Reuters/jW)