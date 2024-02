Société Générale streicht 900 Stellen

Paris. Die französische Großbank Société Générale will Insidern zufolge rund 900 bis 1.000 Jobs streichen. Betroffen seien vor allem Stellen in der IT und anderen Abteilungen in der Zentrale in Paris, sagten mit den Plänen vertraute Personen am Samstag zu Reuters. Bankchef Slawomir Krupa hatte im September ein Kürzungsprogramm angekündigt, um die Kosten bis 2026 um 1,7 Milliarden Euro zu senken und so die Profitabilität und den Aktienkurs der Bank zu steigern. International haben zuletzt mehrere Geldinstitute Stellenstreichungen angekündigt. So will etwa die Deutsche Bank im Rahmen eines milliardenschweren Kürzungsprogramms 3.500 Stellen streichen. (Reuters/jW)