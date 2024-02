Bauernproteste in Europa gehen weiter

Brüssel. In mehreren europäischen Ländern haben Bauern am Wochenende erneut gegen ihre Regierungen und die EU-Agrarpolitik protestiert. In Deutschland versammelten sich am Samstag mehrere hundert Landwirte mit ihren Traktoren am Frankfurter Flughafen. Die Polizei sprach von rund 400 Traktoren, der Hessische Bauernverband bezifferte die Zahl auf bis zu 1.000. Erstmals seit Beginn der Bauerndemonstrationen protestierten auch Landwirte in der Schweiz. In Frankreich beendeten einige Großbetriebe nach Zugeständnissen der Regierung ihre Aktionen, während vor allem Kleinbauern weiter mobilisierten. Auch in Italien, Griechenland und den Niederlanden protestierten Landwirte für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. In Spanien kündigten die drei größten Bauerngewerkschaften für die kommenden Wochen Proteste an, darunter eine Großdemonstration in Barcelona am 13. Februar. (AFP/jW)