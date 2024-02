FDP bekräftigt Nein zu EU-Lieferkettengesetz

Berlin. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will an seinem Nein zum geplanten EU-Lieferkettengesetz festhalten. »Die Risiken für unser Land und seine mittelständisch geprägte Wirtschaft überwiegen. Ich habe daher entschieden, dass ich dem vorliegenden Vorschlag nicht zustimme«, sagte der FDP-Politiker der Rheinischen Post (Sonnabend). Durch das EU-Lieferkettengesetz sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit im EU-Ausland profitieren. Das Vorhaben droht nun jedoch am Widerstand der FDP zu scheitern. (dpa/jW)