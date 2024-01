Fünftes Verlustjahr für Boeing

Arlington. Die Probleme bei der 737 Max und anderen Modellen haben dem US-Flugzeugbauer Boeing 2023 das fünfte Verlustjahr in Folge eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von gut 2,2 Milliarden US-Dollar, wie der Konkurrent des europäischen Airbus-Konzerns am Mittwoch in Arlington mitteilte. Für das laufende Jahr wagte Konzernchef Dave Calhoun keine Prognosen. (AFP/jW)