Paypal streicht jeden zehnten Job

New York. Der Zahlungsdienstleister Paypal plant die Streichung von weltweit 2.500 Arbeitsplätzen. Das entspricht etwa neun Prozent der Belegschaft, heißt es in einem Brief, den Paypal-Chef Alex Chriss am Dienstag an die Mitarbeiter des Unternehmens schickte. Die Verkleinerung soll durch Streichung von besetzten und offenen Stellen im Laufe des Jahres erfolgen und »profitables Wachstum ermöglichen«. Paypal ist durch Konkurrenz unter anderem von Google Pay und Apple Pay unter Druck geraten. (Reuters/jW)