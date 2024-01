Afghaninnen deutlich eingeschränkt

Kabul. In Afghanistan erleben Frauen unter der Herrschaft der Taliban erhebliche Einschränkungen ihres Zugangs zu Arbeit und Gesundheitsversorgung sowie ihrer Reisefreiheit. Das zeigen nach Angaben der UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) vom Montag Berichte, die diese von Oktober bis Dezember gesammelt hat. Die Einschränkungen gelten demnach vor allem für Frauen ohne männliche Begleitung. Diesen Angaben zufolge werden Frauen auch in Bereichen eingeschränkt, die nicht offiziell durch Gesetze geregelt sind. (dpa/jW)