Türkische Notenbank hebt Leitzins erneut an

Ankara. Die türkische Zentralbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft und zugleich ein Ende der Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. Der Leitzins steigt um 2,5 Prozentpunkte auf 45 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Ankara mitteilte. Sie stemmt sich damit gegen die hohe Inflation, die aktuell bei 65 Prozent liegt. (dpa/jW)