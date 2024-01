US-Schiffe im Roten Meer unter Beschuss

Sanaa. Die jemenitischen Ansarollah haben nach Angaben des US-Militärs erneut ein Containerschiff vor dem Roten Meer angegriffen. Das Zentralkommando der US-amerikanischen Streitkräfte (Centcom) erklärte am Mittwoch abend via X: »Es wurden keine Verletzungen oder Schäden am Schiff gemeldet.« Von seiten der Ansarollah hieß es jedoch, dass ein US-Kriegsschiff direkt getroffen worden sei. »Heute kam es im Golf von Aden und in der Straße von Bab Al-Mandab zu einem Zusammenstoß mit mehreren Zerstörern und US-Kriegsschiffen, die versuchten, zwei US-Handelsschiffe zu schützen«, sagte ihr Militärsprecher Jahja Sari der russischen Nachrichtenagentur TASS vom Donnerstag zufolge. Der Reederei Mærsk meldete, dass zwei ihrer Schiffe am südlichen Eingang zum Roten Meer umgekehrt waren, nachdem sie Explosionen in der Nähe bemerkt hatten. (Reuters/dpa/jW)