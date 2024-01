Streik bei Lufthansa-Tochter Discover

Frankfurt am Main. Die Piloten und Flugbegleiter des Ferienfliegers Discover Airlines sind für diesen Freitag zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Kabinengewerkschaft UFO kündigten an, die Arbeit werde bei der Lufthansa-Tochter am Freitag von 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr niedergelegt. Der Konzern halte die Gewerkschaft bei den Verhandlungen über den erstmaligen Abschluss von Tarifverträgen »endlos« hin, erklärte die VC am Donnerstag. Von der unzureichenden Bezahlung könnten die Beschäftigten kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten, kritisierte UFO. (Reuters/jW)