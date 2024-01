Wirtschaft steckt laut Ifo in Rezession fest

München. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima sank im Januar auf 85,2 Zähler von 86,3 Punkten im Vormonat, wie das kapitalnahe Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage und ihre Aussichten für die kommenden Monate schlechter als zuletzt. »Die deutsche Wirtschaft steckt in der Rezession fest«, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. (Reuters/jW)