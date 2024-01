EZB belässt Leitzins bei 4,5 Prozent

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen für den Euro-Raum zum dritten Mal in Folge unverändert gelassen. Abgesehen von einem energiepreisbedingten Basiseffekt bei der Gesamtinflation habe sich der rückläufige Trend der Inflation fortgesetzt, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt am Main zur Begründung mit. Der zentrale Leitzins, der angibt, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können, bleibt bei 4,5 Prozent. (AFP/jW)