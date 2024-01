Bericht: FDP will Lokführer durch KI ersetzen

Berlin. Die FDP setzt einem Bild-Bericht zufolge auf eine zunehmende Automatisierung des Lokführerberufs. In den kommenden 15 Jahren soll nach Vorstellung der Liberalen jeder fünfte Lokführer durch künstliche Intelligenz (KI) ersetzt werden, wie das Blatt am Donnerstag unter Verweis auf ein internes Papier der Partei berichtete. So könnten Züge flexibler und effizienter eingesetzt werden. Dies passe »zu den ambitionierten und sinnvollen Umweltzielen der Deutschen Bahn«, sagte der verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bernd Reuther, gegenüber Bild. (AFP/jW)