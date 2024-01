Burkina Faso: Russland stationiert Soldaten

Ouagadougou. Russland hat begonnen, mehrere hundert Soldaten im westafrikanischen Burkina Faso zu stationieren. Das berichtete am Donnerstag die Tageszeitung Le Monde unter Berufung auf lokale und russische Quellen. Demnach sei am Mittwoch ein Transportflugzeug mit 100 Mitgliedern des russischen »Afrikakorps« in der Hauptstadt Ouagadougou eingetroffen. Weitere 200 Soldaten würden erwartet. Das »Afrikakorps« übernimmt die Aufgaben der ehemaligen Söldnergruppe »Wagner«, die inzwischen in die Armee eingegliedert wurde. (jW)