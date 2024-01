Baerbock beginnt Ostafrikabesuch in Kenia

Nairobi. Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Ostafrikareise am Donnerstag mit einem Tag Verspätung in Kenia begonnen. Am Mittwoch musste die Grünen-Politikerin bei der geplanten Reise nach Dschibuti wegen einer fehlenden Überfluggenehmigung über Eritrea einen ungewollten Zwischenstopp mit Übernachtung im saudischen Dschidda einlegen. Baerbock strich den am Donnerstag morgen geplanten Besuch in Dschibuti. An diesem Freitag will die Bundesaußenministerin zum Abschluss ihrer Ostafrikareise den Südsudan besuchen. Berichten auf X zufolge wurden Proteste gegen den Besuch der deutschen Politikerin in Kenia mit Tränengas und Gewalt aufgelöst. (dpa/jW)