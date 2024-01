Keine Kündigungswelle in der Pflege wegen Corona

Nürnberg. Die infolge der Coronapandemie befürchtete Kündigungswelle in Pflegeberufen sei einer Studie zufolge ausgeblieben. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesarbeitsagentur veröffentlichte am Dienstag Daten zur Beschäftigungsentwicklung in Krankenhäusern, Pflegeheimen und der ambulanten Pflege von 2016 bis 2021. Die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Fach- und Hilfskräfte in Pflegeberufen stieg demnach in dieser Zeit um 80.000 Menschen oder 8,5 Prozent.

Anteilig am stärksten, nämlich fast um ein Drittel, nahm dabei allerdings die Zahl der Pflegehilfskräfte in Krankenhäusern und in der ambulanten Pflege zu, hieß es weiter. Bei den Fachkräften in Pflegeheimen gab es hingegen einen leichten Rückgang. Die steigende Zahl der Beschäftigten bedeute aber »explizit nicht, dass es aktuell keinen Personalmangel gäbe«, lautet das Fazit der Studie. (AFP/jW)