Ebay streicht 1.000 Jobs

San Jose. Die Handelsplattform Ebay streicht rund 1.000 Jobs, um Kosten zu senken. Der Abbau werde schätzungsweise neun Prozent der Vollzeitbeschäftigten treffen, schrieb Ebay-Chef Jamie Iannone am Dienstag (Ortszeit) in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Ausgaben seien schneller gewachsen als Einnahmen. Ebay befindet sich in einem Konkurrenzkampf unter anderem mit Amazon und chinesischen Onlinehändlern wie Temu und Shein. Das Weihnachtsquartal lag unter den Erwartungen. (Reuters/jW)