China setzt Bankreserven frei

Beijing. Die chinesische Notenbank lockert ihre Geldpolitik, um die Wirtschaft zu stärken. Der Mindestreservesatz, den Banken bei der Zentralbank vorhalten müssen, werde zum 5. Februar um 0,5 Prozentpunkte gesenkt, sagte Notenbanker Pan Gongsheng am Mittwoch in Beijing. Es ist die erste Reduzierung des Satzes seit September. Der Schritt setzt Gelder frei, die die Banken an die Wirtschaft als Kredite ausleihen können. Pan veranschlagte die Gesamtsumme auf eine Billion Renminbi Yuan (etwa 130 Milliarden Euro). (Reuters/jW)