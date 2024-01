Erstes Land ratifiziert Ozeanabkommen

Genf. Palau hat am Montag als erster Staat das UN-Abkommen zum Schutz der Ozeane ratifiziert. Die UN-Mitglieder hatten sich Anfang März auf das erste internationale Hochseeschutzabkommen geeinigt, nachdem sie mehr als 15 Jahre darüber debattiert hatten. Im September unterzeichneten beinahe 70 Staaten das Abkommen. Es kann 120 Tage nach seiner Ratifizierung durch mindesten 60 Länder in Kraft treten – ein Ziel, das Aktivisten bis 2025 zu erreichen hoffen. Durch das UN-Hochsee-Schutzabkommen soll es möglich sein, Naturschutzgebiete in internationalen Gewässern einzurichten. Bisher ist nur ein Prozent der Meere auf diese Weise geschützt. Das Engagement sei notwendig »um Milliarden Menschen weltweit zu versorgen und uns vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu schützen«, sagte Rebecca Hubbard von der High Seas Alliance. (AFP/jW)