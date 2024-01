Nordkorea testet Raketen

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat südkoreanischen Angaben zufolge mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Sie seien in Richtung des Gelben Meeres gestartet worden, erklärte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte am Mittwoch. Anders als bei ballistischen Raketen sind Pjöngjang Tests von Marschflugkörpern im Rahmen der derzeitigen UN-Sanktionen gegen Nordkorea nicht verboten. Die Beziehungen zwischen Südkorea und Nordkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Südkorea, Japan und die USA haben ihre Militärzusammenarbeit verstärkt, Nordkorea strebt offiziell keine Wiedervereinigung mehr an. (AFP/jW)