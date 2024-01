Russisches Flugzeug mit Gefangenen abgeschossen

Moskau. Russland hat am Mittwoch die Ukraine beschuldigt, sein Militärflugzeug, in dem ukrainische Kriegsgefangene transportiert wurden, abgeschossen zu haben. Alle 74 Menschen an Bord sind den Angaben zufolge bei dem Absturz in der russischen Grenzregion Belgorod ums Leben gekommen. In der Maschine hätten sich 65 ukrainische Gefangene befunden. »Die ukrainische Führung war sich darüber im klaren, dass die ukrainischen Soldaten gemäß der üblichen Praxis heute mit einem Militärtransportflugzeug zum Flugplatz Belgorod transportiert werden sollten, um ausgetauscht zu werden«, so das russische Verteidigungsministerium. (AFP/jW)