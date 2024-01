Briten und US-Amerikaner sollen Jemen verlassen

Sanaa. Im Jemen ansässige humanitäre Organisationen sowie die Vereinten Nationen sollen US-amerikanische und britische Staatsbürger innerhalb eines Monats des Landes verweisen. Dies teilten die Behörden der jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) am Mittwoch mit. Die Entscheidung folgt auf Angriffe der Vereinigten Staaten und Großbritanniens mit Unterstützung anderer Nationen gegen das Land. Diese erfolgten in Reaktion auf Angriffe der Ansarollah auf Handelsschiffe mit Israelbezug im Roten Meer. Die Miliz erklärte wiederholt, dass ihre Angriffe aus Solidarität mit den Palästinensern erfolgten, sie würden eingestellt, wenn Israel seinen Krieg gegen Gaza beendet. Die US-Regierung hatte die Ansarollah in der vergangenen Woche erneut auf die Liste der terroristischen Vereinigungen gesetzt. (Reuters/jW)