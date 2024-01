Litauen: Panzerkauf in Deutschland

Vilnius. Litauen wird deutsche »Leopard«-2-Panzer kaufen. Der Verteidigungsrat in Vilnius gab am Dienstag grünes Licht, Verhandlungen über den Kauf der Panzer zu beginnen. Litauen ist Teil des Kriegsbündnisses NATO, das an der sogenannten Ostflanke im Baltikum auf Aufrüstung setzt. Litauen hat derzeit keine eigenen Panzer im Einsatz. Das neue Panzerbataillon soll bis 2030 einsatzbereit sein. Zuletzt hat das baltische Land 91 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ »Boxer« aus deutscher Fertigung erhalten. Deutschland hat zugesagt, bis 2027 eine einsatzbereite Brigade mit rund 4.800 Soldaten dauerhaft in Litauen zu stationieren. (Reuters/jW)