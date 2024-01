»Discover-Piloten« stimmen für Streiks

Frankfurt am Main. Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen streiken. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Dienstag mitteilte, stimmten knapp 96 Prozent der Mitglieder in der am Dienstag beendeten Urabstimmung für einen Arbeitskampf. Die Piloten riefen die Fluggesellschaft auf, ein verhandlungsfähiges Angebot ohne Vorbedingungen zu unterbreiten. Die VC hatte die Verhandlungen über den ersten Tarifvertrag bei der Airline für gescheitert erklärt. Auch für Kabinencrews gibt es bislang keinen Tarifvertrag in dem Unternehmen. (dpa/jW)