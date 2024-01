Anklage nach Krawallen bei Eritrea-Veranstaltung

Stuttgart. Rund vier Monate nach Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart ist ein weiterer Beschuldigter unter anderem wegen Landfriedensbruchs angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte, soll der 29jährige den Betonsockel eines Bauzauns sowie einen Pflasterstein auf Polizisten geworfen haben. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Am 16. September ist es am Rande einer von eritreischen Vereinen aus der Region Stuttgart organisierten Veranstaltung zu Ausschreitungen gekommen. (AFP/jW)