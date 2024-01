Staatsbürgerschaft für Soldaten im Ukrainekrieg

Kiew. Ausländische Soldaten in der Ukraine sollen zusätzlich zu ihrer eigenen auch die ukrainische Staatsbürgerschaft annehmen können. Die Gesetzesreform zur Staatsbürgerschaft kündigte Präsident Wolodimir Selenskij am Montag in sozialen Netzwerken an. Der Entwurf solle zudem auch Ukrainern die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft ermöglichen, erklärte Selenskij weiter. Eine Ausnahme bildet demnach eine doppelte Staatsbürgerschaft mit der russischen. Bislang mussten Menschen, die in der Ukraine eine Einbürgerung beantragten, ihre bisherige Staatsbürgerschaft abgeben. (AFP/jW)