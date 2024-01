Litauen: Militärische Kooperation mit Polen

Vilnius. Litauen und Polen wollen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ausbauen. Das sagte der litauische Präsident Gitanas Nauseda am Sonntag nach einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda in Vilnius. Zwischen den beiden EU- und NATO-Staaten verläuft ein schmaler Landkorridor – die sogenannte Suwalki-Lücke. Es herrscht anscheinend in beiden Ländern die Sorge, Russland könnte das Baltikum durch die Einnahme des Areals vom restlichen NATO-Gebiet abschneiden. Duda betonte, dass der Suwalki-Korridor besondere Aufmerksamkeit, Überwachung und Konzentration erfordere. (dpa/jW)