Frankreich: Schüler unter Verdacht

Rennes. Frankreichs Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen 13jährigen eingeleitet, der für eine Serie von Bombendrohungen im ganzen Land verantwortlich gemacht wird, wie AFP am Freitag meldete. Die Ermittlungen beträfen zunächst Drohungen gegen den Bahnhof in Rennes, die Flughäfen Rennes und Toulon-Hyères sowie zwei Redaktionen der Zeitung Ouest-France in Laval und Rennes. Möglicherweise sei der Schüler insgesamt für »mehrere hundert« Fehlalarme im ganzen Land verantwortlich, erklärte Staatsanwalt Philippe Astruc und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung Ouest-France. (AFP/jW)