Inflation in Großbritannien gestiegen

London. Die Inflation in Großbritannien ist zum Jahresende leicht gestiegen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte, stieg die Teuerung im Dezember auf vier Prozent – nach 3,9 Prozent im Vormonat. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise am Jahresende um 0,4 Prozent. Im Februar 2023 hatte die Preisentwicklung noch einmal zugelegt, nachdem im Herbst 2022 ein 40jähriges Rekordhoch von 11,1 Prozent Inflation verzeichnet worden war.(dpa/jW)