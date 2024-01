Hapag-Lloyd und Mærsk planen Bündnis

Hamburg. Der Hapag-Lloyd-Konzern, größte Containerreederei der BRD und weltweit fünftgrößte, hat überraschend mit Dänemarks Großreederei Mærsk vereinbart, ab Februar 2024 ein Linienbündnis mit Teilen ihres jeweiligen Flottenpools zu betreiben. Beide waren bisher in unterschiedlichen »Allianzen« engagiert: Mærsks »2M«-Kooperation mit Weltmarktführer MSC wurde 2023 zu Anfang 2025 aufgelöst, Hapag-Lloyd hat soeben seine Mitgliedschaft in »THE Alliance« (mit Japans ONE, Taiwans Yang Ming und Südkoreas HMM) ebenfalls zum Januar 2025 gekündigt. Was diese Entscheidung für Folgen für die übrigen bestehenden »Allianzen«, kartellrechtlich und hinsichtlich ihrer geballten Macht gegenüber Häfen hat, bleibt abzuwarten. (bi)