Komoren: Opposition fordert Wahlannulierung

Moroni. Die Opposition auf den Komoren hat die Annullierung der Präsidentschaftswahl vom Wochenende gefordert, die der Amtsinhaber Azali Assoumani nach offiziellen Angaben erneut gewonnen hat. Dies erklärten die fünf Herausforderer Assoumanis in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch. In der Hauptstadt Moroni kam es zu Protesten gegen Assoumanis Wiederwahl. Demonstranten errichteten Straßenblockaden, Autoreifen brannten. Die Einwohner der Komoren, die im Indischen Ozean östlich von Mosambik liegen, hatten am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Assoumani wurde dabei nach offiziellen Angaben mit 62,97 Prozent der Stimmen im ersten Wahldurchgang im Amt bestätigt. Die Opposition prangert jedoch Wahlbetrug an – unter anderem wegen der späten Veröffentlichung der Wahllisten. (AFP/jW)