Serbien: Erneute Proteste gegen Wahlergebnis

Belgrad. In Serbien haben erneut Tausende Menschen gegen mutmaßlichen Betrug bei den Parlaments- und Kommunalwahlen protestiert. Die Demonstration fand am Dienstag abend vor den Büros der Wahlkommission in der Hauptstadt Belgrad statt. Seit der Wahl am 17. Dezember gibt es Wahlbetrugsvorwürfe seitens der Opposition und Proteste gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić. Dieser hatte die Proteste als Versuch einer »Farbenrevolution« bezeichnet. Seine rechtsnationale Regierungspartei SNS hatte laut Wahlkommission einen erdrutschartigen Sieg bei den Parlaments- und einen umstrittenen Sieg bei den Kommunalwahlen in Belgrad errungen. (AFP/jW)