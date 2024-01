AfD: Weidel trennt sich von Referenten

Berlin. AfD-Chefin Alice Weidel hat sich nach den Berichten über ein Treffen mit Faschisten und Unternehmern in Potsdam einem Medienbeitrag zufolge von ihrem persönlichen Referenten Roland Hartwig getrennt. Die Zusammenarbeit werde »mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen« beendet, berichtete das ZDF am Montag unter Berufung auf Parteikreise. Der frühere Bundestagsabgeordnete hatte laut den Berichten an dem Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern im November in einer Villa in Potsdam teilgenommen. Dort soll über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gesprochen worden sein. (AFP/jW)