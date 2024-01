Tausende demonstrieren gegen rechte Partei

Essen/Leipzig/Rostock. In mehreren deutschen Städten sind Tausende gegen die AfD auf die Straße gegangen. In einen Protestzug in Essen reihten sich am Montag abend nach Polizeiangaben rund 6.700 Demonstrierende ein. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl in Leipzig zunächst auf etwa 7.000. In Rostock beteiligten sich rund 2.500 Demonstranten an einer Veranstaltung.

In Essen trugen Teilnehmer Transparente mit Aufschriften wie: »Lasst Nazis nicht marschieren und auch nicht mitregieren«. Aufgerufen hatte das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis »Essen stellt sich quer«. Der Protest in Leipzig richtete sich neben der AfD auch gegen die rechtskonservative Werteunion. Zu der Demonstration hatte das Bündnis »Leipzig nimmt Platz« aufgerufen. Die Demonstranten riefen »Nie wieder Faschismus«. (dpa/jW)