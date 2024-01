KZ-Gedenkstätte wird umgestaltet

Oranienburg. Die in der DDR geschaffene kleine Erinnerungsstätte am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Oranienburg, das 1933 von den Nazis auf einem früheren Brauereigelände mitten in der Stadt errichtet wurde, soll neu gestaltet werden, wie die Märkische Allgemeine am vergangenen Donnerstag berichtete. Die Stadt arbeitet demnach auf Initiative von Bürgern zusammen mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten daran, den Gedenkort »aufzuwerten«. In dem Lager, in dem auch der Dichter Erich Mühsam ermordet wurde, waren vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten inhaftiert. Es bestand bis 1934. Zwei Jahre später wurde am Stadtrand von Oranienburg das bekanntere und wesentlich größere Konzentrationslager Sachsenhausen errichtet. (jW)