KI-Kooperation zwischen Vodafone und Microsoft

London. Der Softwarekonzern Microsoft und der britische Telekomkonzern Vodafone wollen bei der Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) kooperieren. Beide Unternehmen teilten am Dienstag mit, eine Vereinbarung mit einer Laufzeit von zehn Jahren zu schließen, die Geräteverknüpfungen und Cloud-Services um KI-Funktionen erweitern soll. Dies soll digitale Plattformen und Dienste für mehr als 300 Millionen Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Dienstes und Verbraucher in Europa und Afrika bereitstellen. Vodafone will demnach über die Laufzeit 1,5 Milliarden US-Dollar (1,37 Milliarden Euro) investieren. Microsoft werde die Telekomdienste von Vodafone nutzen. (dpa/jW)