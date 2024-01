Chinas Wirtschaft wächst um 5,2 Prozent

Davos. Die chinesische Wirtschaft ist Beijing zufolge im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent gewachsen. Dadurch sei das »Ziel von rund fünf Prozent übertroffen, das wir uns zu Beginn des vergangenen Jahres gesetzt hatten«, erklärte Regierungschef Li Qiang am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum. China werde an seiner »grundlegenden nationalen Politik der Öffnung nach außen festhalten«, unabhängig davon, »wie sich die Weltlage verändert«, so Li. (AFP/jW)