Polen: PiS behindert Sitzung des Parlaments

Warschau. In Polen hat die Fraktion der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS aus Protest gegen die Inhaftierung zweier ehemaliger Abgeordneter die Sitzung des Parlaments gestört. Die Vertreter der abgewählten langjährigen Regierungspartei erhoben sich am Dienstag in Warschau von ihren Sitzen und skandierten minutenlang in Sprechchören: »Befreit die Abgeordneten!« Parlamentspräsident Szymon Holownia musste die Sitzung unterbrechen. Hintergrund der Aktion ist der Fall von zwei rechtskräftig verurteilten PiS-Politikern. Exinnenminister Mariusz Kaminski und sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik waren in der vergangenen Woche verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden, nachdem sie zunächst Schutz im Präsidentenpalast bei Staatsoberhaupt Andrzej Duda gesucht hatten. (dpa/jW)