Türkei: Massenfestnahme kurdischer Oppositioneller

Istanbul. Rund zweieinhalb Monate vor den landesweiten Kommunalwahlen hat die türkische Polizei am Dienstag zahlreiche, vor allem kurdische Oppositionelle festgenommen. Wie das Innenministerium mitteilte, sollen 165 Personen in 28 Provinzen verhaftet worden sein. Razzien in Istanbul, Diyarbakir, Adana und Gaziantep richteten sich nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur ANF insbesondere gegen Frauen- und Jugendräte der linksgerichteten Partei der Völker für Gleichberechtigung und Demokratie (DEM). Der Vorwurf lautete unter anderem auf »Propaganda für eine terroristische Organisation«. (jW)