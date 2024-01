Grünes Licht für EU-Einsatz im Roten Meer

Brüssel. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben nach Angaben europäischer Diplomaten am Dienstag eine erste Unterstützung für einen Marineeinsatz im Roten Meer zugesagt. Ziel sei es, die Mission bis spätestens 19. ­Februar einzurichten. Hintergrund ist der Beschuss von Schiffen im Roten Meer durch die jemenitischen Ansarollah. In einem nun veröffentlichten Brief des jemenitischen Parlaments an den Deutschen Bundestag vom 7. Januar haben die jemenitischen Repräsentanten den Vorwurf der Gefährdung der internationalen Schiffahrt zurückgewiesen – »mit Ausnahme israelischer Schiffe«, da sie das Land vom Angriff gegen Gaza abbringen wollen. Der Bundestag wird aufgefordert, sich von der US-geführten »Prosperity Guardian«-Koalition zurückzuziehen. Diese Militärmission sei eine »Aggression gegen unser Land«. (dpa/jW)