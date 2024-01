IG BCE gegen Bayer-Aufspaltung

Düsseldorf. Die Gewerkschaft IG BCE sieht in einer Aufspaltung von Bayer keine Vorteile für den Konzern. Akteure am Kapitalmarkt wollten Bayer aufspalten und einzelne Teile weiterverkaufen, sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Montag in Berlin. »Das halten wir für falsch«, betonte er. Die Einzelteile Bayers könnten dann schwächer und selbst wieder Ziel von Übernahmen sein. Zudem drohe die Abwanderung von Zentralen ins Ausland, bei der Agrarsparte Crop Science etwa in die USA. Auch bei einer Abspaltung des Pharmageschäfts sei unklar, ob dieses dann in Deutschland bleibe. (Reuters/jW)