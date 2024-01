Lieferkettengesetz soll entschärft werden

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das Lieferkettengesetz »entschlacken« und damit »Bürokratie« abbauen. »Das in der Praxis extrem belastende Lieferkettengesetz muss reduziert und entschlackt werden. Das Gesetz tut wenig für Menschen in Schwellenländern, ist aber ein sehr teures Misstrauensvotum gegen die Wirtschaft«, behauptete der FDP-Politiker am Montag im Podcast »Table.Today« des Medienhauses Table.Media. Die Überprüfung der Lieferketten könnten Wirtschaftsprüfer statt Behörden übernehmen. (dpa/jW)