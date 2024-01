China und Schweiz erweitern Abkommen

Zürich. Die Schweiz und die Volksrepublik China haben am Montag bei einem offiziellen Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in Bern eine gemeinsame Erklärung zur Vertiefung der Partnerschaft der beiden Länder unterzeichnet. Neben der Erweiterung des schweizerisch-chinesischen Freihandelsabkommens standen unter anderem auch die Klimakatastrophe und die Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und den Palästinensern auf der Tagesordnung, teilte die Regierung in Bern mit. China ist der drittgrößte Handelspartner der Schweiz nach der EU und den USA. (Reuters/jW)