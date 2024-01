Ansarollah erklären USA den Krieg

Sanaa. Die Ansarollah (Huthis) im Jemen sind bereit, Krieg auch gegen die USA zu führen. Dies gab Ali Al-Kahum, ein hochrangiges Mitglied der Gruppe, die weite Teile Jemens kontrolliert, in einem am Montag publizierten Interview mit der iranischen Agentur IRNA bekannt. Nach den letzten Luftangriffen der USA auf Ansarollah-Ziele warnte Kahum, dass Jemen sich »in einen Friedhof für die US-Amerikaner« verwandeln werde. Ebenfalls am Montag wehrte das US-Militär nach eigenen Angaben erneut eine von den Ansarollah abgefeuerte Rakete ab, die auf einen US-Zerstörer im Roten Meer gezielt habe. (dpa/jW)