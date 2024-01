Nordostsyrien: Millionen Menschen ohne Strom

Kamischli. Bei der jüngsten Angriffswelle der Türkei gegen Nordostsyrien wurden Strom-, Wasser-, Öl- und Gasanlagen schwer beschädigt. Der Energierat der Demokratischen Autonomieverwaltung Nord- und Ostsyriens gab am Montag bekannt, dass deswegen zwei Millionen Menschen seit Sonntag ohne Strom seien. Sijad Rustem, Kovorsitzender des Energiebüros der Autonomen Verwaltung, teilte gegenüber der syrischen Nachrichtenagentur Anha mit, dass die Kraftwerke in Kahtanija, Kamischli, Amuda, Dirbasija, Ain Issa, Kobani und Tel Tamer aufgrund der jüngsten Angriffe außer Betrieb seien, ein Werk in der Stadt Kamischli sei AFP-Reportern zufolge am Montag gleich zweimal Ziel der Angriffe gewesen. Behördenvertreter Jasser Al-Sulaiman rief dazu auf, die »türkische Aggression gegen unsere Gebiete und ihre Menschen zu stoppen«. (jW)